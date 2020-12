Daniel Meyer kehrt am Sonntag (13.30 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) als Trainer von Eintracht Braunschweig ins Erzgebirge zurück. Um bestmöglich auf dieses Wiedersehen und die straffe zweite Saisonhälfte vorbereitet zu sein, sind die "Veilchen" schon am Montag wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.