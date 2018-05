Zuletzt ging es für Dresden in der 2. Bundesliga auf und ab. Zwei Siege am Stück hatten Seltenheitswert, das gab es zuletzt Mitte Februar. Die jüngsten Siege in Bielefeld, gegen Heidenheim und in Kaiserslautern waren mit jeweils einem Tor mehr als der Gegner knapp. Nur zweimal in den vergangenen zehn Partien stand hinten die Null (in Kaiserslautern und in Aue). Union Berlin hat aus den jüngsten zehn Spielen 13 Punkte eingefahren – einen mehr als Dresden.

