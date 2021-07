Der Auftakt in die Zweitligasaison findet ohne Antonio Jonjic statt. Wie Erzgebirge Aue am Montag (19. Juli) mitteilte, zog sich der 21 Jahre alte Offensivspieler im Testspiel gegen Türkgücü München am Freitag (2:0) einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu. Jonjic verpasst damit das erste Saisonspiel der "Veilchen" am kommenden Sonntag beim 1. FC Nürnberg (13:30 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).