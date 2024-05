Die Auer begannen offensiv recht mutig, kamen aber in der Anfangsviertelstunde nicht in eine Abschlussposition. Erst nach 16 Minuten versuchte es Jan Hochscheidt mal aus der Distanz, rutschte beim Schuss aber weg. Zuvor hatte auf Kieler Seite Debütant Hanslik aus rund elf Metern freistehend über das Tor geschossen. Die Hausherren fanden immer besser ins Spiel und leisteten nun mehr Gegenwehr. Nach einem Zusammenprall zwischen Tom Baumgart und Alexander Mühling musste der Kieler bereits nach einer halben Stunde vom Feld. In dieser Phase kam Aue durch Clemens Fandrich zu seiner besten Gelegenheit (scheiterte an KSV-Schlussmann Dominik Reimann), Marko Mihojevic und Nazarov vergaben ebenfalls kurz darauf gute Möglichkeiten. In der 33. Minute hatte Aue aber wiederum Glück, als ein Schuss von Hanslik nur am Pfosten landete.