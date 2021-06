"Ich möchte hier in Aue die nächste Etappe meiner sportlichen Entwicklung in Angriff nehmen. Darauf freue ich mich sehr und werde mein Bestes geben", wird Kühn in der Mitteilung des Vereins zitiert. Für den 21-Jährigen ist das Erzgebirge bereits die siebte Station seiner jungen Karriere. So spielte er u.a. in der Jugend von St. Pauli und Hannover, ehe er als deutschlandweit umworbenes Talent 2015 in den Nachwuchs von RB Leipzig wechselte. Dort spielte er U17 und U19, schaffte den Sprung ins Bundesliga-Team aber nicht. Seit 2018 spielte er in den zweiten Mannschaften von Ajax Amsterdam und Bayern München.

Kühn trug das RB-Leipzig-Trikot von 2015 bis 2018, schaffte den Durchbruch aber nicht. Bildrechte: IMAGO / opokupix