Der Luxemburger Nationalspieler Dirk Carlson soll bei Zweitligist Erzgebirge Aue die Abwehr stabilisieren. Die "Veilchen" haben am Montag (05.07.2021) die Verpflichtung des Defensivspielers vermeldet. Der 23-jährige Carlson kommt von Aues Zweitliga-Konkurrent Karlsruher SC. Beim FC Erzgebirge erhielt er einen Vertrag bis 2024.

FCE-Präsident Helge Leonhardt begründet die Verpflichtung so: "Mit Dirk haben wir einen Nationalspieler von Luxemburg in unseren Reihen. Er verfügt über ein großes Potenzial und wird unserer Abwehr noch mehr Stabilität verleihen. Hier bestand Handlungsbedarf", wird Leonhardt in der Mitteilung des Vereins zitiert.



Cheftrainer Aliaksei Shpileuski sagt: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer nun endlich über die Bühne gegangen ist. Dirks große Eigenschaft ist, dass er einen unfassbaren Willen und Bereitschaft mitbringt, immer wieder besser zu werden und sich ständig weiterzuentwickeln. Er ist auf der linken Seite variabel einsetzbar, kann innen und außen spielen und hat zudem international für die luxemburgische Nationalmannschaft gegen starke Gegner sehr souveräne Performances absolviert."