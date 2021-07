Erzgebirge Aue hat auf die Abgänge von Pascal Testroet und Florian Krüger in der Offensive reagiert. Wie die Sachsen am Mittwoch (28. Juli) mitteilten, wechselt Sam Schreck auf Leihbasis zum Zweitligisten. Der 22-Jährige wurde in den Jugendabteilungen des Hamburger SV, St. Pauli und Bayer Leverkusen ausgebildet. Seit 2019 steht Schreck beim niederländischen Erstligisten FC Groningen unter Vertrag.