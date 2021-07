Jeck durchlief seit 2016 die Nachwuchsabteilungen in Aue, ehe er 2019 für ein Jahr zum VfB Auerbach ausgeliehen wurde. In der abgelaufenen Saison kam er beim 3:8-Debakel gegen den SC Paderborn zu seinem Debüt im Trikot der "Veilchen". Beim ersten Testspielerfolg am Donnerstag (1. Juli) gegen Bamberg lief er in den ersten 45 Minuten neben Florian Ballas in der Abwehrzentrale auf.