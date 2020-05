Zwei Tage vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes hatte Schuster viel Gutes zu berichten. "Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht, dass wir den sportlichen Nachweis erbringen dürfen", sagte der Coach in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag (14.05.2020) und berichtete aus der Mannschaft: "Kein Spieler hat Angst oder Bedenken. Die Jungs haben sich riesig gefreut, als klar wurde, dass es weitergeht." Schuster selbst kann sich über ein fast komplett gesundes Team freuen: "Fast alle Spieler werden uns zur Verfügung stehen. Wir haben mit Steve Breitkreuz und Fabian Kalig zwei Langzeitverletzte. Nicolas Sessa hat sich im Testspiel untereinander eine Blessur der Schulter ertragen müssen. Er wird auch nicht im Kader sein." Zudem fehlen die gesperrten Tom Baumgart und Calogera Rizutto. Alle anderen Spieler aus dem 27-köfigen FCE-Kader sind aber laut Schuster einsatzfähig. Heißt: Auch der mit einer Knieverletzung angeschlagene Torjäger Pascal Testroet ist eine Option für Samstag. Der Mittelstürmer hatte Aue im Hinspiel im Oktober mit einem späten Tor einen Punkt gesichert.

Dennoch: Der zweite Saisonbeginn mitten in der Saison "wird eine große Wundertüte". Wissen über Gegner Sandhausen? Unklar. "Für uns wird das ein Fischen im Trüben. Wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere Erkenntnisse der Vergangenheit ach die Sandhäuser Tugenden der Zukunft sein werden." Schuster erwartet demnach einen kompakten SVS, der häufig mit Flanken über die außen kommen wird. Vertrauen in die eigene Fitness? Mittelprächtig. "Wir sind erst seit ein paar Tagen im Mannschaftstraining. Ich glaube aber auch, dass in der 2. Liga keine Mannschaft physisch oder psychisch hundertprozentig fit sein wird", so der 52-jährige Schuster. Geisterspiele? Ungewohnt. "Die Fans werden uns fehlen, weil sie uns in den vergangenen Spielen immer wieder gepusht haben."