Sportlich deutete der junge Trainer, der zuletzt in der ersten Liga Kasachstan bei Kairat Almaty auf der Bank saß, Elemente des aggressiven Pressings an, wie er es bei seinen fünf Jahren im Nachwuchs von RB Leipzig erlebt hat. Hilfreich könne dabei sein, dass im Kader von Erzgebirge Aue auch vier Spieler kicken, die einst das Trikot von RB getragen haben.

Oberstes Ziel bleibe so der Klassenerhalt. Das unterstrich Aue-Präsident Leonhardt: "Wir bleiben immer der Underdog", erklärte Leonhardt auf der Pressekonferenz, und erklärte: "Wir wollen die 2. Liga mit Bravour halten. Wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen sogar gewinnen. Wir haben vor niemandem Angst. Deshalb spielt Aue in der 2. Liga." Für Shpileuski ist der Klassenerhalt das Minimalziel. Und: "Ich hoffe, dass ich meinen Vertrag bis 2024 erfüllen kann. Ich bin selbstbewusst genug, um zu sagen, dass ich einen Plan habe. Jetzt müssen wir den Plan umsetzen."

Mit seinem Ex-Klub aus Almaty könnte sich Shpileuski in diesen Tagen übrigens auf die Champions-League-Qualifikation vorbereiten. Doch die 2. Liga in Deutschland sei ihm immer wichtiger gewesen als das internationale Parkett. "Das habe ich in Almaty schon bei der Vertragsunterzeichnung gesagt. Wenn die 2. Liga in Deutschland anruft, dann werde ich den Schritt machen. Jetzt möchte ich den Schritt machen. Wir haben eine der stärksten 2. Ligen der Welt."