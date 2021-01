Von 46 Spielen unter Veilchen-Trainer Dirk Schuster verpasste Philipp Riese nur ein einziges wegen einer Gelbsperre. Auch in der laufenden Saison stand der 31-Jährige 16-mal in der Startelf und hat sich im zentralen Mittelfeld als feste Größe etabliert. Das ist nach der Verletzung aus der 0:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag vorerst vorbei. Der Dauerbrenner der Erzgebirger wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. Vereinspräsident Helge Leonhardt bestätigte den schlimmen Verdacht gegenüber "Tag24" und kritisierte gleichzeitig die ruppige Gangart der Düsseldorfer. Riese sei regelrecht "rausgetreteten" worden, so Leonhardt.

Helge Leonhardt beschwerte sich über die ruppige Gangart der Düsseldorfer. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point