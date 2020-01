"Wir benötigen Paco! Sonst müsste ich mich im Winter um zwei neue Stürmer kümmern. Deswegen lasse ich gar keine Diskussionen zu", stellte Präsident Helge Leonhardt während des Winter-Trainingslagers der "Veilchen" im spanischen Novo Sanci Petri gegenüber der "Dresdner Morgenpost" klar und fügte hinzu: "Wir sind uns im Sommer einig gewesen und ich will, dass er bleibt! Ich erwarte in dieser Situation von jedem ein professionelles Verhalten."

Testroet war im Somer 2018 von Dynamo Dresden ins Erzgebirge gekommen und hatte in seiner ersten Saison in Aue maßgeblichen Anteil mit 15 Toren in 33 Spielen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der "Veilchen". Im Sommer hatte er dann seinen Vertrag bis 2023 verlängert.