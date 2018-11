Am 11. Spieltag war die Welt beim FC Erzgebirge Aue noch in Ordnung. Nach dem 1:0 gegen Arminia Bielefeld standen die Veilchen im gesicherten Mittelfeld, die Stimmung im Lößnitztal war entsprechend. Drei Niederlagen später steht Aue immer noch fünf Punkte vor den Abstiegsrängen, aber nur, weil die Konkurrenz aus Ingolstadt und Magdeburg fleißig weiter Niederlagen einfährt. Vor dem Heimspiel am Freitag gegen Jahn Regensburg äußerte sich Trainer Daniel Meyer zur aktuellen Ergebniskrise: "Es ist wichtig, das vernünftig einzuordnen. Nach einem blöden Fehler haben wir in Heidenheim und auch gegen Hamburg unglücklich verloren. Und in Bochum bekamen wir in der Nachspielzeit ein Gegentor. Es wird aber Zeit, dass wir wieder punkten. Wir wollen die Punkte hier behalten.“