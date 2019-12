Auf die Auer Defensive kommt eine im Zweitliga-Vergleich namhaft besetzte Offensive zu, die jüngst immer mehr in Wallung gekommen ist. "Ich bin der Überzeugung, dass die Qualität in der vordersten Reihe von Greuther Fürth ähnlich, wenn nicht sogar noch besser als die der Regensburger sein wird, da müssen wir höllisch aufpassen", ahnte Dirk Schuster. Allein Angriffsfixpunkt Branimir Hrgota (Ex-Bundesligaprofi in Gladbach und Frankfurt) traf sechs Mal in den letzten sechs Partien.



Fürth habe "eine sehr hohe fußballerische Qualität", spiele "unwahrscheinlich flexibel, mit vielen Positionswechseln, hoch gestellte Außenverteidiger" und eine Formation "fast mit drei Stürmern", ergänzte Schuster voller Respekt. "Sie werden mit breiter Brust hier aufkreuzen", wusste der 51-Jährige.



Das "Kleeblatt" ist durch ein 5:1 jüngst in Karlsruhe sowie einem 3:1 daheim über den VfL Bochum bis auf einen Punkt und einen Tabellenplatz (25 Punkte, 24:21 Tore, Rang sieben) an die "Veilchen" herangerückt. Der FCE-Cheftrainer hatte den Konkurrenten aus Franken zuvor bei dessen unglücklicher 0:1-Niederlage in Heidenheim vor Ort beobachtet und bekräftigte knapp zwei Tage vor Anpfiff noch einmal den "großen Respekt" vor der Mannschaft seines Amtskollegen Stefan Leitl.