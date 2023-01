Heber hat in Essen noch Vertrag bis 2025, ist aktuell Kapitän des Drittliga-Aufsteigers, der nach schwachem Start mittlerweile stabil im Mittelfeld der Tabelle steht. Der 1,82 Meter große Defensivmann spielt bereits seit 2018 in Essen, laut "WAZ" waren die Magdeburger bereits vor zwei Jahren an einer Verpflichtung interessiert. In der aktuellen Saison bestritt Heber 17 Spiele und überzeugte vor allem mit seiner Schnelligkeit. FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork erklärte zum neuen Mann: "Wir haben seinen Werdegang weiterhin verfolgt. Aufgrund unserer seit längerem anhaltenden Verletztenmisere mussten wir handeln und haben mit Daniel einen Spieler verpflichtet, der uns im Defensivbereich auf mehreren Positionen weiterhelfen kann.“



FCM-Trainer Christian Titz kennt Heber schon aus seiner Zeit in Essen. Der 51-Jährige war zwischen 2019 und 2020 für ein Jahr Trainer beim Traditionsverein aus dem Westen. "Er ist ein schneller, zweikampfstarker Spieler, der in der Abwehrreihe auf mehreren Positionen variabel einsetzbar ist“, wird Titz in der Pressemitteilung der Magdeburger zitiert.

2019 bereits in einem Team: Christian Titz und Daniel Heber Bildrechte: IMAGO / Markus Endberg