Krüger war 2021 vom FC Erzgebirge Aue zur Arminia gewechselt, absolvierte 27 Bundesligaspiele (ein Tor und zwei Vorlagen) und kam in der aktuellen Spielzeit viermal in der 2. Liga zum Einsatz. Der Angreifer habe nun die "tolle Chance, sich in einer attraktiven Liga zu zeigen", sagte DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi und ergänzte, der Wechsel sei "auf Wunsch des Spielers" erfolgt.

