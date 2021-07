Erneut hat ein bei Erzgebirge Aue aussortiert Spieler einen neuen Verein in der 2. Bundesliga gefunden. Außenverteidiger Calogero Rizzuto unterschrieb am Samstag einen Vertrag bis 2022 beim FC Hansa Rostock. In Auer hatte er nach sechs Jahren und 134 Spielen keinen neuen Kontrakt erhalten.

Bei Hansa freut man sich über die Verpflichtung des 29-Jährigen. "In den vergangenen Tagen konnten wir uns von seinen Qualitäten noch einmal überzeugen und es hat sich gezeigt, dass er auch vom Typ her sehr gut in unser Team passt", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Rizzuto trifft bei den Norddeutschen mit Cebio Soukou und Julian Riedel auf zwei alte Bekannt aus seiner Auer Zeit. "Was mir gleich aufgefallen ist, war dieser geile Team-Spirit. Daher freue ich mich, nun auch Teil dieser Mannschaft zu sein und habe extrem große Lust auf die neue Saison und diese überragende 2. Liga", so Rizzuto.