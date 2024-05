Der im Frühjahr bei Drittligist Dynamo Drresden entlassene Markus Anfang wird neuer Trainer bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Der 49-Jährige folgt auf Friedhelm Funkel, wie der DFB-Pokalfinalist am Mittwoch (29.05.2024) mitteilte. "Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen am Mittwoch.

Anfang im April in Dresden entlassen

Anfang hatte zuletzt den Drittligisten Dynamo Dresden trainiert. Im April trennten sich die Sachsen von ihm, nachdem Dynamo das Ziel Aufstieg durch eine schwache Rückrunde aus den Augen verloren hatte. Die Schwarz-Gelben hatten am 22. Spieltag noch die Drittliga-Tabelle angeführt und waren dann durch eine Serie von Remis und Niederlagen aus den Aufsteigspltzen gerutscht. Die Saison beendete Dynamo als Tabellenvierter.

Coach kickte einst für K'lautern

Zu seinem neuen Verein Kaiserslautern hat Anfang eine besondere Verbindung: "Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat", sagte Anfang, der von 2002 bis 2004 beim FCK spielte und nun Florian Jung als Co-Trainer mitbringt. "Insbesondere die tolle Atmosphäre am Betzenberg und die überragende Unterstützung der Fans waren auch in meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor", sagte der Ex-Profi.

Nachfolger von Funkel

Anfang tritt nun in große Fußstapfen. Mit dem 70-jährigen Funkel hatte der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft und das Finale im DFB-Pokal erreicht. Dieses verloren die "Roten Teufel" am vergangenen Samstag (25. Mai 2024) in Berlin gegen Meister Bayer Leverkusen mit 0:1.