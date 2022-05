Fußball | 2. Bundesliga Fakten vor dem Bremen-Spiel: Aue - das Zünglein an der Aufstiegswaage?

33. Spieltag

Der SV Darmstadt hat sich gegen Erzgebirge Aue auf einen direkten Aufstiegsplatz geschossen und Werder Bremen verdrängt. Jetzt ist Werder zu Gast in Aue. Wir die Fakten zum 543. Zweitliga-Spiel der "Veilchen" und berichten am Sonntag ab 13.30 Uhr im Ticker. Außerdem können Sie das Spiel in voller Länge hören.