Der Abstieg von Erzgebirge Aue könnte nach diesem Spieltag auch rein rechnerisch perfekt sein - und droht sogar schon wenige Stunden vor dem Anpfiff. Wenn Dynamo Dresden - sieben Zähler (plus die bessere Tordifferenz) - am Samstag (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg gewinnt, ist Aue abgestiegen. Wenn Aue den Relegationsplatz noch erreichen will, dürfte Dresden gegen Regensburg und Karlsruhe maximal einen Punkt holen, Aue müsste alles gewinnen, um das Endspiel gegen Dynamo zu erzwingen.