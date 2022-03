Zuletzt Torwart Markus Schubert. Glücklich wurde das einstige große Talent dort nicht. Nach einem Abstecher zu Eintracht Frankfurt wechselte er in die Niederlande zu Vitesse Arnheim. Dort hat der 23-Jährige, der in dieser Saison auch in der "UEFA-Conference-League" ran durfte, einen Vertrag bis 2024.

Schalkes Darko Churlinov. Der Rechtsaußen hatte mit Nordmazedonien sensationell Europameister Italien aus den europäischen Playoffs zur WM 2022 in Katar geworfen. Das 1:0 in Palermo sei "nicht mit Worten zu beschreiben", sagte der 21-Jährige. "Es war ein wahnsinniges Gefühl, gegen den Europameister zu gewinnen. Ein kleines Land mit großem Herz hat es geschafft, sie zu schlagen." Die nächste Sensation blieb dann aber aus. In Portugal mit Cristiano Ronaldo gab es am Dienstag ein 0:2 - das Aus in den WM-Playoffs.