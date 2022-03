17 Mal kreuzten beide Klubs bislang die Klingen – meist mit dem besseren Ende für Aue. 9 Siege gab es für die "Veilchen", die anderen Partien endeten je 4 Mal mit einem Remis und einem Jahn-Erfolg.



Das Hinspiel ist ein Sinnbild für die Auer Tragik mit Punktverlusten in letzter Sekunde. In der Partie im September jedenfalls holte Aue einen 0:2-Rückstand auf, traf in der 87. Minute zum 2:2 – und kassierte in der Schlussminute noch das 2:3.