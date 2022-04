Erzgebirge Aue: 2:0-Sieg Heidenheim (A) 1:3-Niederlage Hannover (H) 2:3-Niederlage FC Ingolstadt (A) 0:3-Niederlage Karlsruher SC (H) 0:4-Niederlage Hamburger SV (A) Nach vier Niederlagen in Folge sorgte das 2:0 am Ostersonntag gegen die heimstarken Heidenheimer für neue Hoffnung im Erzgebirge.

Das gewann Aue mit 2:1 . Es war einer von nur fünf Saisonsiegen der "Veilchen" und auch der erste Auswärtsieg. Kühn (19.) und Jonjic (67.) trafen, Verhoek (37.) hatte zwischendurch per Elfmeter ausgeglichen.

Beide Mannschaften sind offensiv unterdurchschnittlich schwach. Aue erzielte nur 29 Tore und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt in der 2. Liga (43). Auch Rostock gehört mit 37 Treffern zu den schwächeren Mannschaften. Ein Torspektakel wird es am Sonntag also eher nicht.