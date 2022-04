Dort steht Aue mit 10,05 Millionen auf dem letzten Platz, Hannover liegt mit 20,20 Millionen, laut "transfermarkt" auf Rang sieben. Während der Abstiegskampf für Aue also normal ist, hat Hannover in dieser Saison deutlich "underperformed".

Aues Trainer Pavel Dotchev spricht von der "letzten Chance" in Sachen Klassenenerhalt. Auch auch Hannovers Coach Christoph Dabrowski steht unter Druck. Der Nachfolger von Jan Zimmermann begann sehr gut, unter anderem gab es einen Pokalsieg gegen Erstligist Mönchengladbach, aber mittlerweile ist 96 vom Kurs wieder abgekommen. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es nur ein Remis zuletzt gegen Regensburg. Da war man aber auch noch in Überzahl. Job-Garantien sind bei den Niedersachsen denn auch nicht zu vernehmen. Sportchef Marcus Mann sagt: "Wir werden in der jetzigen Konstellation alle Energie in die anstehenden Spiele stecken.“ Und Hannovers Boss Martin Kind sagte der "Bild": "Unsere Entscheidungen werden wir dann bekanntmachen, wenn wir sie getroffen haben." Von einer Verlängerung seines Cheftrainervertrags scheint Dabrowski weit entfernt zu sein." In Aue wird ein Sieg erwartet,, um die Lage im Tabellenkeller zu entschärfen.