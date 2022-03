Wie ist die aktuelle Form?

Erstaunlicherweise unterschiedlich - Aue hat zuletzt ordentlich gepunktet. beim spektakulären 3:3 beim SC Paderborn verpasste der FCE den Sieg nach einem 3:1 nur knapp, den Dreier gab es dann eine Woche später beim 1:0 gegen Jahn Regensburg. Die Hamburger haben in der Liga dreimal in Folge nicht gewonnen. Das 1:1 in Sandhausen war schon eine Enttäuschung, das 2:3 im brisanten Nordderby gegen Werder Bremen und das 1:2 im Spitzenspiel in Nürnberg waren dann richtig empfindliche Niederlagen in Spitzenspielen. Dazwischen schlug man immerhin im DFB-Pokal Liga-Rivale Karlsruher SC und zog ins Halbfinale ein. Dort geht es gegen den SC Freiburg. HSV-Coach Tim Walter (2. v. li.) tröstet sein Team nach der Niederlage in Nürnberg. Bildrechte: IMAGO/HMB-Media

Wie verliefen die vergangenen Spiele?

Aue:

1:0 Jahn Regensburg (H)

3:3 SC Paderborn (A)

1:3 Fort. Düsseldorf (A)

2:3 Holstein Kiel (H)

0:2 SV Sandhausen (A)

Hamburger SV:

1:2 1. FC Nürnberg (A)

3:2 Karlsruher SC (H) im DFB-Pokal

2:3 Werder Bremen (H)

1:1 SV Sandhausen (A)

2:0 1. FC Heidenheim (H)

Für wen ist es eine Rückkehr?

Für Aues neuen und alten Trainer Pavel Dotchev, der einst als Bulgare den Weg nach Deutschland über den Hamburger SV fand. 1992 wechselte er von Meister ZSKA Sofia, trug die "Rothosen" aber lediglich acht Mal. Damals war er schon 28 - und kam im Schlepptau eines späteren WM-Helden. Dem "Kicker" erzählter Dotchev: "Im Zeitalter des Kommunismus durfte ein Fußballer erst mit 28 Jahren ins Ausland wechseln. So war das damals. Eigentlich wollten die Scouts ja auch gar nicht mich beobachten, sondern Yordan Letchkov, meinen Mannschaftskameraden. Aber zum Glück bin ich denen wohl auch ziemlich positiv aufgefallen. Dann bin ich mit Yordan zusammen gewechselt." Pavel Dotchev 1992 beim Hamburger SV. Bildrechte: imago/Kicker/Eissner

Die Zeit in der Hansestadt begann verheißungsvoll, ausgerechnet unter dem als Schleifer bekannten Ex-Bayern-Assistenztrainer Egon Coordes: "Unter meinem ersten Trainer Coordes lief es zunächst sehr gut für mich. Dann kam Benno Möhlmann mit einer neuen Philosophie. Plötzlich saß ich auf der Tribüne, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich war richtig enttäuscht und verstand die Welt nicht mehr. Schließlich war ich Nationalspieler." Von Coordes war danach nicht mehr viel zu hören, Pavel Dotchev kostete das Jahr in Hamburg den Platz in der Nationalmannschaft. Und damit dann auch die WM 1994 in den USA. Da flog die deutsche Mannschaft im Viertelfinale überraschend gegen Bulgarien raus. Das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte Yordan Letchkov. Dotchev ging für ein Jahr wieder zurück nach Sofia und wurde erst im zweiten Anlauf in Deutschland glücklich. Mittlerweile hat er auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Für wen ist es noch eine Rückkehr?

Geboren ist Aues Mittelfeldakteur Sam Schreck vor den Toren von Hamburg, in Pinneberg, einem Ort, dessen Autokennzeichen "PI" in der noblen Hansestadt häufiger für Spott sorgt. Als Kind zog es ihn dennoch für vier Jahre in die HSV-Jugend, später für drei in die von St. Pauli, ehe es über Leverkusen und Groningen (NED) nach Aue ging. Dort hat er sich zuletzt einen Stammplatz erkämpft. Sam Schreck (re.) wurde von Ex-Trainer Aliaksei Shpileuski geholt. Bildrechte: FCE Aue

Wer fehlt voraussichtlich?

Aue: Männel (Corona-Virus), Messeguem (Rotsperre), Ballas (Knieprobleme), Ferjani (Knie-OP), Gnjatic (Reha nach Fuß-OP), Sijaric (krank) Martin Männel Bildrechte: imago images/Picture Point

Hamburg: Meffert (Gelbsperre), Leibold (Kreuzbandanriss), Heyer (Corona-Virus), Ambrosius (Trainingsrückstand)

Wer hat mehr A-Nationalspieler?

Da führt Aue mit 2:1.

Welches sind weitere statistische Besonderheiten?

Der HSV hat erst vier Partien überhaupt verloren, Bestwert der Liga.

Aue hat erst vier Begegnungen gewonnen, nur Ingolstadt ist schlechter.

Hamburg stellt mit 24,0 Jahren im Schnitt das jüngste Team der Liga, der FCE liegt da im Mittelfeld.

Mit 32 Akteuren hat Aue, gemeinsam mit Ingolstadt, den größten Kader der Liga. Hamburg kommt auf 26, nur Hannover hat weniger.

Beim Gesamt-Marktwert laut "transfermarkt" ist Aue mit 11,08 Millionen Schlusslicht. Der HSV kommt auf 36,55 - Rang zwei. Aber: Im ersten Zweitliga-Jahr hatte das Hamburger Team noch einen Wert von 86,85, bei Aue waren es 2018/2019 14,78 Millionen.

Wer sind die Leistungsträger beim HSV?

Ein Quartett ist da zu nennen: Torwart Daniel Heuer-Fernandes wurde in dieser Saison zum DFB-Pokal-Helden, weil er bereits zu drei Siegen nach Elfmeterschießen beitrug, gegen Karlsruhe hielt er zuletzt drei Elfer. In die Nationalmannschaft durfte er auch schon reinschnuppern, als Bundestrainer Hansi Flick im November in Hamburg auf der Suche nach einem Trainingstorwart war.

In der Abwehr bauen die Norddeutschen auf Kapitän Sebastian Schonlau, im Mittelfeld auf Regisseur Sonny Kittel und im Angriff auf Mittelstürmer Robert Glatzel. Kittel konnte zuletzt nicht überzeugen, dürfte wegen des Fehlens von Meffert und Heyer aber wohl dennoch zum Zuge kommen. Robert Glatzel (re.) trifft zum 1:0 in Dresden. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Wo steht Hamburg in der Heimtabelle, wo Aue auswärts?

3. Hamburger SV, 6-6-1, 24 Punkte - nur eine Heimniederlage

17. Erzgebirge Aue, 1-5-6, 8 Punkte - nur ein Auswärtssieg, 2:1 im Ost-Duell in Rostock

Wie lautet die Bilanz der direkten Duelle?

8 Spiele: 1 Sieg Aue, 3 Remis, 4 Siege Hamburg

Hamburg - Aue: Erst drei Spiele mit 0-1-2, 1:8 Tore.

Einen Punkt holten die Veilchen in nur drei Begegnungen im Volkspark. FCE-Schlussmann 2020: Martin Männel sauer über ein Gegentor in Hamburg. Bildrechte: imago images/Metelmann

Wer ist der Rekordtorschütze der direkten Duelle?

Jan Hochscheidt. Der Auer Offensivmann erzielte drei Treffer, davon zwei beim 3:0-Sieg. Passend dazu war er auch bei Braunschweigs 4:2 über den HSV 2014 einmal erfolgreich.

Wie viele Zuschauer sind erlaubt?

25.000 sind zugelassen, wie auch schon zuletzt gegen Bremen und Karlsruhe. 57.000 passen in das Volkspark-Stadion, das einst als AOL-Arena eines der ersten Stadien mit einem kommerziellen Namensgeber war.