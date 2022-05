Nicht viel besser lief es zuletzt in Karlsruhe. Auch dort sprangen nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen heraus, jeweils durch ein 2:2-Unentschieden. Die jüngste 0:2-Niederlage in Hannover wollte KSC-Trainer nicht zu hoch hängen. Sein Team habe ein "ordentliches Auswärtsspiel" abgeliefert. Die "Erkenntnis und Erfahrung" nehme man gerne mit. Im Hintergrund laufen zudem bereits die Planungen für die kommende Saison. Erst am Dienstag gab Karlsruhe die Verpflichtung von Innenverteidiger Marcel Franke bekannt, der zuletzt Kapitän in Hannover war.