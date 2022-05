Dresden war zweimal erfolgreich, jeweils gegen den VfL Osnabrück. Lautern scheiterte an der TSG Hoffenheim. Auch die Trainer haben Erfahrung mit Entscheidungsspielen. Dynamos Guerino Capretti führte 2020 den SC Verl in zwei Aufstiegspartien gegen den 1. FC Lok Leipzig (2:2, 1:1) in die 3. Liga. Dirk Schuster hievte 2015 Darmstadt 98 in zwei spektakulären Partien gegen Arminia Bielefeld (1:3, 4:2 n.V.) in die Bundesliga.