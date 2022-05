Das erste Duell nach der Wende war gleich das erste Bundesliga-Spiel von Dynamo überhaupt. Vor der Partie gratulierte Michael Kuntz dem DDR-Oberliga-Torschützenkönig Torsten Gütschow (re.) Bildrechte: IMAGO / Kicker/Eissner

Elfmeterschießen

Da gab es zuletzt für beide eine Niederlage. Dynamo unterlag in der 2. Runde des DFB-Pokals 2019/2020 in einem spektakulären Spiel bei Hertha BSC 7:8 nach Elfmeterschießen, Kaiserslautern verlor in der Runde 4:5 gegen Zweitligist Regensburg. Cristian Fiel war 2019 im Olympiastadion der Dynamo-Trainer Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Spektakuläre Gerüchte: Alex Schmidt und Terrence Boyd

Aue Auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Antwerpen soll Kaiserslautern auch über einen gewissen Alexander Schmidt nachgedacht haben. Der wäre ja zumindest ein echter Dynamo-Insider ... ein Wechsel mit enormer Sprengkraft.

Auch nicht ganz ohne ist das Thema Terrence Boyd. Am damaligen Hallenser Mittelstürmer soll auch Dynamo in der Winterpause gebaggert haben. Als Kaiserslautern ihm 30.000 Euro bot und Dynamo nicht mehr als 20.000 zahlen wollte, stiegen die Sachsen aus dem Poker aus. Dresdens Sportchef Ralf Becker kommentierte in der "Sport-Bild": "Die Fans wollen, dass ihr Verein vernünftig geführt wird und eine Zukunft hat, egal, ob es sportlich mal besser oder schlechter läuft. Im Gegensatz zu anderen Vereinen setzen wir bei Dynamo nicht alles auf eine Karte, sondern denken nicht erst seit Corona solide und vernünftig."

Röser-Transfer: Dynamo ging viel Geld durch die Lappen

In der Corona-Zeit hatte Kaiserslautern angesichts eines Schuldenstands von 24 Millionen Euro eine Plan-Insolvenz in Eigenverwaltung durchgeführt. Einen Punktabzug gab es wegen Corona vom DFB nicht, andere Klubs schauten aber bei den Ablösesummen in die Röhre. So wie Dynamo Dresden, denen eine sechsstellige Summe aus dem 350.000-Euro-Transfer von Angreifer Lucas Röser in die Pfalz durch die Lappen ging. Lucas Röser im Dynamo-Trikot Bildrechte: IMAGO