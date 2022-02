Heidenheims bester Torschütze Tim Kleindienst trifft im Schnitt 0,32 Mal in 90 Minuten, schießt also ca. jedes dritte Spiel ein Tor. Dynamo Torjäger Christoph Daferner steht besser da: Er steht bei neun Toren und trifft statistisch gesehen alle 206 Minuten. Damit steht er übrigens besser da als vergangenes Jahr in der dritten Liga. Damals brauchte Daferner pro Tor 14 Minuten länger.