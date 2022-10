Dresden nimmt für das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken wieder ein bekanntes Motto auf sein Jersey: "Love Dynamo - Hate Racism" heißt es zum bereits zwölften Mal in Folge. Die Sachsen beteiligen sich damit erneut an den europaweiten "FARE"-Wochen ("Football Against Racism in Europe") vom 5. bis 30. Oktober 2022.