Kevin Ehlers: Der Innenverteidiger lief im Nachwuchs der Rostocker auf. Sein Vater Uwe ist Co-Trainer der Rostocker Profi-Mannschaft und Chef der Rostocker U-19 in der A-Junioren Bundesliga. Zwar stehen Vater und Sohn in regem Kontakt, vor dem Ost-Duell sei es aber nicht zum Informationsaustausch gekommen. "Es gab keine Tipps. Ich weiß, was auf mich zukommt", bekräftigte der Innenverteidiger.