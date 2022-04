Am 33. Spieltag der Zweitliga-Saison 2019/2020, als Dynamo wie kein anderer Profiklub unter Corona litt, traf Marko Hartmann in der letzten Minute (90.) zum 1:0 in Sandhausen. Und das obwohl man in der Schlussphase nach einer Roten Karte für Chris Löwe (72.) bis zur 89. Minute (Gelb-Rot für Sandhausens Erik Zenga) in Unterzahl spielen musste. Der Sieg war aber praktisch umsonst, denn ein paar Kilometer weiter holte Karlsruhe ein 0:3 gegen Bielefeld auf. Philipp Hofmann markierte das 3:3 in der 89. Minute. Wegen der um 14 Tore schlechteren Tordifferenz war Dynamos Abstieg so gut wie besiegelt.

Marco Hartmann 2020 in Sandhausen. Bildrechte: imago images/Picture Point LE