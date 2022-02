Mit einem Sieg würde Aue auf den Relegationsplatz springen. Bei einer Niederlage wäre der fünf Punkte weg. Sandhausen hat noch ein Nachholspiel, am Dienstag (04.02.22) geht es zum Derby nach Karlsruhe. Schlusslicht Ingolstadt kam mit einem spektakulären 5:0 am Freitag beim 1. FC Nürnberg an das Duo heran.