Abwehr und Angriff

In neun Spielen gelangen den Magdeburgern gerademal 12 Treffer bei 22 Gegentoren, wobei auch bei den Regensburgern in dieser Beziehung die Säge klemmt. Die Mannschaft von Mersad Selimbegovic hat ebenfalls ein negatives Torverhältnis und brachte es bisher auf bescheidene sieben Tore, hinten klingelte es dafür 14 Mal. Bester Schütze des FCM ist Moritz-Broni Kwarteng mit vier Treffern, bei den Gästen ragte Andreas Albers mit drei erzielten Toren heraus. Magdeburgs Moritz-Broni Kwarteng traf bisher viermal. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

FCM mit bescheidener Bilanz gegen Regensburg

Ein Blick in die Geschichte verrät: Bisher haben die Magdeburger vier Punktspiele gegen die Oberpfälzer ausgetragen, gewinnen konnten die Elbestädter noch nie. Das beste Ergebnis erzielten die Blau-Weißen in der Drittliga-Saison 2016/17 beim Hinspiel in Regensburg, das 1:1 ausging. Das Rückspiel verlor der FCM zuhause mit 1:2. In der Zweitliga-Spielzeit 2018/19 gab es mit 2:3 auf heimischem Platz und einem 0:1 auswärts gleich zwei Saisonniederlagen.

Unbeständig: SSV mit teils deftigen Niederlagen

Wie bei den Magdeburgern, die in den letzten sieben Punktspielen nur vier Punkte holten (4:4 in Kaiserslautern, 2:1-Sieg gegen Fürth), ist beim SSV Jahn Regensburg Unbeständigkeit Trumpf. In den vergangenen sieben Partien standen 5 Zähler zu Buche, die allesamt im Jahnstadion geholt wurden (0:0 gegen Nürnberg, 0:0 gegen Kiel, 2:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli). Mittendrin mussten die Bayern teils deftige Niederlagen einstecken, wie beim 0:6 zuhause gegen den Karlsruher SC oder mit 0:4 bei Fortuna Düsseldorf.

Turbulente Tage beim Jahn: Sportdirektor weg und Transferpanne

Trotz des 2:0-Erfolges gegen St. Pauli haben die Regensburger turbulente Tage hinter sich. In der Länderspielpause gab Sportdirektor Roger Stilz seinen Rücktritt bekannt, zudem sorgte die Transferpanne um den lange verletzten Ex-Bayern-Spieler Sarpreet Singh für mächtigen Wirbel. Die sportliche Leitung hatte vergessen, für den Angreifer eine Spielberechtigung zu beantragen. Der neuseeländische Nationalspieler kann deshalb erst im neuen Jahr für den Jahn auflaufen. Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Ex-Auer Steve Breitkreuz gesperrt

Für Coach Selimbegovic ist dieser im Profigeschäft peinliche Fauxpas ein riesiges Ärgernis. "Es war ein harter Schlag. Wir wissen schon, was Singh für Qualitäten hat", sagte der Trainer. Nunmehr richtete Selimbegovic aber den Blick auf das kommende Duell beim FCM. "Du musst dich auf das fokussieren, was zählt, die Mannschaft auf dieses komplizierte Spiel in Magdeburg bestmöglich vorzubereiten. Das ist meine Aufgabe als Trainer", sagte er. Verzichten muss der 40-jährige Coach in Magdeburg auf den gesperrten Innenverteidiger Steve Breitkreuz, der im Sommer 2021 von Erzgebirge Aue zum Jahn wechselte.