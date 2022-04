Nach der 1:2-Niederlage beim SV Sandhausen liegt Dynamo sechs Zähler hinter Nichtabstiegsplatz 15. Verlieren ist also verboten, will die SGD die Relegationsspiele gegen einen Drittligisten umgehen.

Kiel belegt mit 37 Punkten den elften Rang und kann mit einem Sieg in Elbflorenz die 40-Punkte-Marke knacken. Zuletzt bejubelte die Elf von Coach Marcel Rapp, der am Samstag seinen 43. Geburtstag feiert, ein 1:0 im Nordduell gegen den Hamburger SV. Kwasi Okyere Wriedt erzielte nach 13 Minuten das Siegtor. Danach wehrten die "Störche" alle Angriffe ab. Mit Blick auf Dresden sagte KSV-Verteidiger Simon Lorenz: „Entscheidend wird wieder sein, dass wir aggressiv und gut in den Zweikämpfen sind.“