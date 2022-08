Der Zweitligastart des 1. FC Magdeburg gestaltete sich durchwachsen. Am zweiten Spieltag folgte zwar eine Art Erwachen gegen den Karlsruher SC mit einer 3:0-Führung nach 34 Minuten, letztlich brachen die Sachsen-Anhalter aber ein und retteten einen 3:2-Sieg über die Zeit. Vergangenes Wochenende zeigte sich der FCM dann sichtlich beeindruckt von der Pokalklatsche gegen Frankfurt (0:4) und verlor gegen das bis dahin sieglose Kiel mit 1:2.



Auch beim FC St. Pauli läuft noch nicht alles rund, vor allem in der Defensive. Der Fünfte der Vorsaison quälte sich im DFB-Pokal zu einem 4:3-Sieg beim Regionalligist SV Straelen und verlor danach beim 1. FC Kaiserslautern (1:2). Sein einziges Heimspiel in dieser Saison gewann Pauli immerhin (3:2 gegen Nürnberg) – doch ähnliches gilt für den FCM, der sein einziges Auswärtsspiel der Saison in Karlsruhe gewinnen konnte. Welche der Serien wird am Sonntag reißen?