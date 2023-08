Auch wenn es auf den ersten Blick durch eine besondere Atmosphäre den Anschein hat: Eine offizielle Fanfreundschaft zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig gibt es nicht. Das sagte der FCM-Fanbeauftragte Ralf Dobberitz am Freitag "Sport im Osten". Am Sonntag (13:30 Uhr im Liveticker und Audiostream in der SpiO-App) treffen beide in Magdeburg aufeinander.