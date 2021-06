Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist Zweitligist Erzgebirge Aue in Kasachstan fündig geworden. Der 33-jährige Aleksey Shpilevski kommt von Kairat Almaty und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2024, der für die 2. Bundesliga und Bundesliga gilt. Der gebürtige Weißrusse war im Alter von sechs Jahren nach Deutschland gekommen und spielte im Nachwuchs des VfB Stuttgart, ehe er mit nur 18 Jahren seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt beenden musste.

"Aliaksei ist trotz seiner jungen Jahre bereits sehr erfahren", wurde FCE-Präsident Helge Leonhardt in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert und ergänzte: "Nach mehreren intensiven Gesprächen konnten wir feststellen, dass er sich mit den Werten unseres Vereins voll und ganz identifiziert. Ich freue mich, dass wir ihn zur Bewältigung der vor uns stehenden anspruchsvollen Aufgaben für unseren Club gewinnen konnten."



Seine Trainerlaufbahn trieb Shpilevski von 2013 bis 2018 im Nachwuchs von RB Leipzig voran. Die erste Aufgabe im Herrenbereich führte ihn anschließend für zwei Monate in sein Heimatland zu Dinamo Brest. Seit November 2018 verantwortete er den kasachischen Erstligisten Kairat Almaty, den er 2020 zum ersten Meistertitel seit 16 Jahren führte.



Die offizielle Vorstellung des Fußballlehrers kündigte der Verein für übernächsten Dienstag (15. Juni) an.