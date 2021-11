Zweitligist Erzgebirge Aue muss in den nächsten Spielen auf Angreifer Ben Zolinski verzichten. Der 29-Jährige erlitt einen Muskelfaserriss im Hüftbeuger. Es handelt sich um eine Trainingsverletzung, die er sich am Mittwoch zugezogen hat. Zolinski verpasst damit auch die Partie bei seinem Ex-Klub Hansa Rostock, die am 20. November auf dem Programm steht.