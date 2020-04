Präsident Leonhardt begrüßte den Beschluss deutscher Politiker, "dass unter Einhaltung der Gesundheits- und Hygienemaßnahmen ab 9. Mai der Ball eventuell wieder rollen kann", als ein gutes Zeichen. Zudem verspricht er sich von dem "professionellen Konzept" der DFL, welches den Vereinen am Donnerstag (23.04.2020) in einer Videokonferenz vorgestellt wird, eine klare Linie, um den "Kreislauf langsam wieder hochzufahren". Der 61-Jährige warnte zugleich: "Es ist auch eine Art Testlauf. Sollte es zu Komplikationen oder Problemen kommen, schließe ich einen Saisonabbruch weiterhin nicht aus. Aber dazu wird es hoffentlich nicht kommen."

Indes betonte Geschäftsführer Voigt, dass auf der DFL-Versammlung weitere Details geklärt werden müssen. Er spielte dabei auf den Trainingsbetrieb an, der zurzeit nur in kleineren Gruppen stattfindet. "Für einen Trainingsstart in voller Mannschaftsstärke muss es zum Beispiel einen einheitlichen Termin geben, um die Chancengleichheit zu wahren", betonte Voigt. Auch über den Umgang mit Tests auf das Coronavirus, dem Gesundheitsschutz für Profis und Mitarbeiter oder die Unterbringung der Mannschaften in Hotels müsse geredet werden.