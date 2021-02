Auf seinen jungen "Knappen" kann Erzgebirge Aues Trainer Dirk Schuster setzen. 2018 wechselte Florian Krüger von der U19 von Schalke 04 ins Lößnitztal, seit dem August 2019 hat Schuster nach seinem Antritt in Aue den 21-Jährigen unter seinen Fittichen. Und Schuster ist des Lobes voll und traut dem Stürmer-Talent den Sprung in die Bundesliga zu. "Dass er irgendwann in der Bundesliga landen wird, liegt nahe", sagte der 53-Jährige in einem Interview mit dem Online-Portal "transfermarkt.de". Der Coach hoffe allerdings, dass Krüger "noch möglichst lange bei uns bleibt". In Aue besitzt der U21-Nationalspieler, der in der Jugend beim 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde, einen Vertrag bis Juni 2023.