Jetzt ist es offiziell: Der bis 2022 laufende Vertrag mit Cheftrainer Dirk Schuster wird vorzeitig aufgelöst. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt. Präsident Helge Leonhardt lobt in der Vereinsmitteilung die "herausragende Arbeit in den vergangenen beiden Jahren". Der Klassenerhalt sei zwei Mal gesichert worden. Dennoch wolle man nun neue sportliche Impulse setzen. Zu den Gründen, die zur Trennung von Schuster führten, sagte der Aue-Boss indes nichts.

Kein Rückhalt mehr bei Führung und Teilen der Mannschaft

Schuster hatte sich nach dem 3:8 gegen den SC Paderborn am drittletzten Spieltag krankgemeldet. Das Heimdebakel hatte die zuletzt nur halbherzig versteckten Zweifel der Chefetage an Dirk Schusters Arbeit regelrecht befeuert. Darüber hinaus ist es ein offenes Geheimnis, dass auch das Verhältnis mit Teilen der Mannschaft seit einiger Zeit am Boden lag und hinter vorgehaltener Hand immer wieder Kritik an der Trainingsgestaltung geübt wird.

Schuster selbst sagte in der Mitteilung zu seinem Aus in Aue: "Wenn man jedoch auf Führungsebene zu unterschiedliche Ansichten in sportlichen Fragen hat, ist es nur konsequent, sich zu trennen."