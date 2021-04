Während der FC Erzgebirge Aue angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone seinen dritten Matchball am Freitag in Braunschweig verwandeln möchte, ist bei der Eintracht das große Zittern angesagt. Die jüngsten Resultate lassen die Mannschaft des Ex-Auer Trainers Daniel Meyer aber auch hoffen, dem Abstieg als einziger schon im ersten Anlauf von der Schippe zu springen.

Drei Punkte vor Osnabrück

Vor dem 0:3 am Dienstag beim Tabellenzweiten Fürth kassierte die Meyer-Elf in acht Begegnungen nur eine Pleite. Für ein Team unten drin außergewöhnlich. In der Tabelle hat man aktuell drei Punkte Vorsprung auf den VfL Osnabrück auf Rang 16. Auf den SV Sandhausen sind es sogar fünf Zähler, aber die haben noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Immerhin: Würzburg liegt mit zehn Punkten im Hintertreffen, da sollte aus Sicht von Braunschweig nichts mehr anbrennen.

Reaktion gegen Aue?

Felix Kroos (re.) gegen Fürth Bildrechte: imago images/Zink Auch wenn man mit der Leistung in Fürth, das Ergebnis stand schon zur Pause fest, nicht zufrieden war, so ging der Fokus dann schnell in Richtung Freitag und Aue. "Wir wollen und müssen eine Reaktion zeigen", sagt Meyer. Torwart Jasmin Fejzic möchte die gute Arbeit 2021 nun vollenden: "Wir haben in diesem Jahr hart gearbeitet, gepunktet und uns eine gute Basis erarbeitet. Wir wollen in den verbleibenden vier Partien alles reinhauen", unterstrich Fejzic. Und Mittelfeldmann Felix Kroos, der sich Fürth wegen einer drohenden Gelb-Sperre zurückhielt, drückt es so aus: "Wir haben in den vergangenen Wochen eine gute Stabilität gezeigt und wollen gegen Aue zurückschlagen."

Schuster: 2021 ins Laufen gekommen

Aues Trainer Dirk Schuster verteidigte 1990/91 für Eintracht Braunschweig Bildrechte: imago/Rust Reichlich Blumen gibt es von Aues Trainer Dirk Schuster, der in der Pressekonferenz voll des Lobes über den Gegner war: "Ich erwarte einen Kraftakt. Braunschweig ist nach der Winterpause ins Laufen gekommen, hat gut gepunktet, auch oft zu Null gespielt. Sie haben aber auch in der Offensivabteilung sehr gute Spieler." Besonders Angreifer Dong-won Ji hat es ihm angetan. Den Südkoreaner hatte er in Augsburg auch schon unter seinen Fittichen. Ji sei im Prinzip ein "Bundesliga-Spieler".