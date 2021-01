Ein mageres Pünktchen trennt das Team des vorherigen Auer Übungsleiters, der die Blau-Gelben im vergangenen Sommer nach ihrer Zweitligarückkehr übernommen hatte, auf Rang 15 noch von der Abstiegszone. Bereits vier Zähler fehlen auf den nächstbesten Kontrahenten Karlsruher SC. Es bleibt also noch einiges an Nachholbedarf für die Mannschaft mit der bislang drittschlechtesten Offensive (13 Tore) und der wackligsten Defensive (29 Gegentore) vor dem Ex-Magdeburger Stammkeeper Jasmin Fejzic der 2. Bundesliga. Zudem macht den Braunschweigern ihre eklatante Auswärtsschwäche zu schaffen. Zwei magere Remis gelangen in sechs Partien auf fremden Platz (5:17 Tore). Trotzdem allem warnte Dirk Schuster eindringlich davor, die Gäste zu unterschätzen: "Sie haben sich defensiv stabilisiert und das ist auch nach außen sichtbar. Sie haben eine gute Moral und Mentalität, sind in vielen Spielen auch nach Rückständen zurückgekommen. Sie hatten mal Phasen, in denen sie früh anfällig waren, aber sie haben einen guten Mittelweg gefunden."

Nick Proschwitz (re.) und Kapitän Martin Kobylanski (mi.) sind Fixpunkte in der Braunschweiger Offensive. Bildrechte: imago images/Joachim Sielski

Nicht zuletzt gilt es, im Strafraum den Braunschweiger Zielspieler Nick Proschwitz (mit fünf Saisontoren bester Eintracht-Schütze) und in der Mittelfeldzentrale den brandgefährlichen, aber bis dato zu oft untertauchenden Kapitän Martin Kobylanski nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.



Es werde, weiß Dirk Schuster, wie so oft in dieser 2. Liga wieder auf die entscheidenden „Kleinigkeiten ankommen – wo wir in allen Bereichen an die Grenze gehen müssen, "um eine gute Braunschweiger Mannschaft, die in der 2. Liga angekommen ist, besiegen zu können."