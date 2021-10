Auch drei Tage nach dem erlösenden 1:0-Sieg von Erzgebirge Aue am Freitag (22.10.2021) gegen Ingolstadt im Tabellenkeller der 2. Bundesliga mischt sich bei Sachsen in die Freude über den Sieg immer noch Ärger. Aue-Teamchef Marc Hensel beklagt eine Benachteiligung seines Klubs.

Hat Fandrich den Assistenten angespuckt?

"Was in den letzten Wochen in unsere Richtung abgelaufen ist, ist grenzwertig", schimpft Hensel am Montagmorgen bei "Sport im Osten". Jüngster Aufreger ist eine Rote Karte gegen Clemens Fandrich aus der Partie gegen Ingolstadt. Der Defensivspieler legte sich kurz vor dem Ende der Partie mit dem Schiedsrichterassistenten nach einer Einwurfentscheidung an und flog nach vermeintlichem Anspucken vom Platz. Referee Nicolas Winter erklärte den Platzverweis später mit "Eingreifen in die Intimsphäre".

Rot gegen Fandrich: "Komplett unberechtigt"

Doch Hensel sieht beim Gedanken an die Rote Karte immer noch Rot. "Uns bricht das komplette Mittelfeld weg aufgrund einer Roten Karte, die aus meiner Sicht indiskutabel und komplett unberechtigt ist", sagt der 35-Jährige und erklärt seine Sicht auf die Dinge: "Er war sicher dicht an ihm dran. Im Moment, wo er gespuckt haben soll, hat er eine klare Ansprechhaltung. Ich glaube nicht, dass Clemens in der Situation mit offenem Mund spucken kann. Ich kann es nicht. Vielleicht hat er eine feuchte Aussprache."

Hensel: "Da fragt man sich, ob man eine faire Chance hat"

Hensel hatte bereits direkt nach dem Spiel am Freitag (22.10.2021) seinem Frust freien Lauf gelassen und von permanenten Fehlentscheidungen gegen sein Team gesprochen. "I mmer wieder die kleinen Entscheidungen, die gegen uns getroffen werden. Da fragt man sich schon, ob man trotzdem eine faire Chance hat oder nicht", erklärte der Teamchef.

Aue-Kritik an Referee Winter

Im "SpiO"-Frühstück am Montagmorgen (25.10.2021) legte Hensel nun nach: "Es ist eigenartig, dass immer wieder dieselben Leute bei uns an der Linie stehen." Hensel sieht sich dabei vermutlich vor allem von Schiedsrichter Winter ungerecht behandelt. Der 29-jährige Unparteiische aus Hagenbach hat Aue in den vergangenen zwölf Monaten dreimal gepfiffen: Neben dem Ingolstadt-Spiel betreute er in der Vorsaison die Auer-Niederlagen bei Holstein Kiel (0:3) und dem VfL Bochum (0:2). In Bochum warf Winter Calogero Rizzuto vom Platz, in Kiel verteilte er fünf gelbe Karten an die Auer.