Der gebürtige Karl-Marx-Städter ist ein Kind der Region und hatte die Entwicklungen im Erzgebirge genau verfolgt. "In Aue ist viel entstanden. Das Stadion war eine Bruchbude und jetzt ist es ein Schmuckkästchen", betont Schuster und gibt sogleich das Ziel aus: "Wir wollen Aue in der zweiten Liga etablieren. Denn die zweite Liga muss die Heimat des FC Erzgbirge sein." Zur Verpflichtung des neuen Trainers erklärt Leonhardt: "Er riecht den Schweiß in der Kabine und weiß was los ist. Er weiß, wie das Geschäft läuft."