Aue mit geballter Defensiv-Power

Im Stadion am Böllenfalltor gab es bei beiden Teams eine Änderung in der Startaufstellung. Kurios dabei: die Brüder Kempe rotierten rein. Für Aue kam Dennis aufs Feld und für die Gastgeber aus Hessen rotierte Tobias in die Startformation. Spielerisch blieb die erste Halbzeit relativ blass. Der FC Erzgebirge Aue begann die Partie äußerst passiv und überließ den Gastgebern weitestgehend das Spielfeld. Dies gipfelte in 76 Prozent Ballbesitz für den SVD. So richtig etwas damit anfangen konnte die Elf von Dimitrios Grammozis aber nicht. Lediglich Fabian Holland kam zu einer aussichtsreichen Chance, verzog aber aus gut acht Metern Torentfernung deutlich (28.). Und das war es dann auch mit den Großchancen der ersten 45 Minuten.

Auer "Strippenzieher" Jan Hochscheidt blieb im ersten Durchgang relativ blass und musste im ersten Durchgang defensiv aushelfen. Bildrechte: PICTURE POINT / R. Petzsche Die Erzgebirger konzentrierten sich dagegen auf eine in den letzten Partien etwas verloren gegangene Stärke – dem Abwehrblock (zehn Gegentore in den letzten fünf Partien). Die „Veilchen“ standen hinten sehr kompakt und erstickten fast jegliche Offensivbemühungen der Hausherren. Vorbildlich dabei: Stürmerstar Dimitrij Nazarov stürzte sich, in eher ungewohnten Platzgefilden, in fast jeden Zweikampf und half so einen Mitspielern vorbildlich aus. Mit Erfolg – es ging torlos in die Kabine.

Aue-Aussetzer wird brutal bestraft

Und es blieb auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit ein Knäckebrotspiel – ziemlich trocken und staubig. Für das Team von Dirk Schuster aber kein Problem. Die Erzgebirger lauerten weiter aus einer kontrollierten Defensive heraus auf Konter und zogen nach gut 55 Spielminuten plötzlich das Tempo an. So kamen und Pascal Testroet und Tom Baumgart zu zwei größeren Chancen (55./56.). Nur eine Minute später zappelte der Ball sogar im Tor der Darmstädter. Nach einem Hochscheidt-Freistoß stieg Marko Mihojevic am höchsten und köpfte vor SVD-Keeper Marcel Schuhen zur vermeintlichen Führung ein. Jedoch entschied Schiedsrichter Manuel Gräfe auf Abseits (57.).

Die Auer Sturm- und Drangphase war aber kurze Zeit danach schon wieder vorbei und der FCE zog sich erneut zurück. Und das wurde kurz vor dem Ende der Spielzeit brutal bestraft. Der Darmstädter Tobias Kempe flankte eine Ecke zielgenau auf Dario Dumic, der den einen Aussetzer der FCE-Abwehr ausnutzte und zum entscheidenden 0:1 einköpfte (87.). Am Ende eine sehr ärgerliche Niederlage für das Schuster-Team, aber kein Beinbruch. Aue bleibt damit auch im vierten Auftritt bei den Hessen tor- und punktlos. Dario Dumic erzielte kurz vor dem ende das erlösende 1:0 für die Hausherren (87.). Bildrechte: PICTURE POINT / R. Petzsche

Das sagten die Trainer

Dirk Schuster (Aue): "Dimi, Glückwunsch zu den drei Punkten. Wir haben ein sehr taktisch geprägtes Spiel gesehen, in dem wir uns sehr gut angestellt haben. Wir haben im gesamten Spiel kaum Chancen zugelassen. Serdar Dursun hatte in der ersten Halbzeit eine Chance, wo er den Ball verstolpert. Tobias Kempe hatte im zweiten Durchgang noch eine Gelegenheit, trotzdem kann ich mit der Leistung meiner Mannschaft einverstanden sein. Sie haben kämpferisch ein gutes Spiel gemacht und alle Vorgaben umgesetzt. Es wurde gut verschoben. Die Darmstädter hatten ein paar fiese Laufwege, die wir aber gut verteidigt haben. Diesmal war das Spielglück nicht auf unserer Seite. Das hatten wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Nürnberg, von daher kein Vorwurf an die Mannschaft. Natürlich hätten wir heute gerne etwas mitgenommen und hätten auch einen Punkt verdient gehabt. Es sollte heute aber nicht sein. Wir bereiten uns jetzt auf den Pokal gegen Fortuna Düsseldorf vor."