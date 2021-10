Die Rote Karte von Erzgebirge Aues Mittelfeldspieler Clemens Fandrich aus dem Spiel gegen Ingolstadt (1:0) wird in der kommenden Woche verhandelt. Wie der FC Erzgebirge am Mittwoch (27. Oktober) mitteilte, soll am 4. November 2021 am Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes über die Folgen des Platzverweises in einer mündlichen Verhandlung entschieden werden. Fandrich ist bis zur Verhandlung automatisch gesperrt, fehltden Veilchen also mindestens am kommenden Samstag (30. Oktober) bei Hannover 96.