Die Mannschaft von Marc Hensel zu Gast bei den Eisernen. Bildrechte: IMAGO / Zink

Weihnachten ganz in Familie, dann beginnt für die Spieler des FC Erzgebirge Aue wieder der Ernst des Fußballer-Lebens. Rein sportlich gesehen möchten sie für die restliche Saison möglichst keine Geschenke mehr an die Gegner verteilen. Deshalb ist die Wintervorbereitung eng getaktet, schon am 28. Dezember dieses Jahres bittet Teamchef Marc Hensel zur ersten Trainingseinheit.

"Veilchen" zum Duell nach Köpenick

Zudem gaben die "Veilchen" bekannt, dass sie am 26. Januar 2022 ein weiteres Testspiel vereinbart haben. In der anstehenden Punktspielpause folgen die Auer einer Einladung des 1. FC Union Berlin und treten ab 16 Uhr im Stadion "An der Alten Försterei" gegen den Bundesligisten an. Ob das Spiel in Köpenick mit Zuschauern stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Im Livestream: Begegnung gegen Dynamo Dresden steht fest

Bereits zwischen dem 3. bis 5. Januar sind Testspiele angedacht, das Duell gegen den sächsischen Ligakonkurrenten Dynamo Dresden am 8. Januar steht fest. "Sport im Osten" überträgt die Begegnung im Livestream. Am 15. Januar steigen die Hensel-Schützlinge mit der Partie beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli wieder in den Punktspielbetrieb ein.