Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Der Tabellenvorletzte tritt am Donnerstag (15 Uhr) beim Ligakonkurrenten Jahn Regensburg im Sportpark am Kaulbachweg an. Das teilte der Verein am Dienstag mit.